Neres evenaart Suárez: ‘Maar ik zie dat speciale in hem niet’

David Neres maakte zondagavond het laatste doelpunt van Ajax in de met 5-1 gewonnen competitiewedtrijd tegen sc Heerenveen en is nu de eerste Ajacied sinds Luis Suárez die in al zijn eerste drie duels met een basisplaats heeft weten te scoren. Ondanks dat zijn statistieken dus goed zijn, is Kenneth Perez nog niet overtuigd.

De oud-middenvelder van onder meer Ajax toonde zich na afloop van het duel met Heerenveen kritisch op de twintigjarige Neres: “De trainingen boeien mij totaal niet. Het boeit mij wat hij in de wedstrijden doet. Daar kun je punten verdienen”, aldus Perez bij FOX Sports. De Deen liet zich in maart ook al scherp uit over Neres.

“Als je dertien miljoen betaalt, moet het voor Nederlandse begrippen iets bijzonders zijn”, zei de analyticus toen onder meer. Nu vult hij aan: “Voor een vooruitgeschoven A-junior is het een leuke voetballer, maar voor dertien miljoen? Misschien moet ik het loslaten, maar ik zie dat speciale niet. Ik zie niet dat hij beter is dan bijvoorbeeld Václav Cerny.”

