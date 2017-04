Schwalbe van Schalk gaat de wereld over: ‘Hij speelt overduidelijk vals’

Alex Schalk pikt in de Schotse competitie regelmatig zijn doelpunten mee bij Ross County, maar zondagmiddag kwam hij minder positief in het nieuws. De oud-spits van onder meer NAC Breda en Go Ahead Eagles lokte in de thuiswedstrijd tegen koploper Celtic (2-2) een strafschop uit en werd na afloop gefileerd door Brendan Rodgers.

De manager van Celtic zag dat Schalk zonder enig contact met tegenstander Erik Sviatchenko naar de grond ging en zo een discutabele penalty verdiende voor Ross County. "Spelers zullen het proberen. Het is altijd gebeurd en vooral de laatste jaren gebeurt het vaker", tekende de Daily Record na afloop van het duel op uit de mond van Rodgers. "Hij speelt echter overduidelijk vals."

De strafschop werd uiteindelijk benut door Liam Boyce, waardoor Celtic twee punten morste. De ploeg van Rodgers is weliswaar niet meer te achterhalen door de concurrentie, maar dat maakte de frustratie er niet minder op bij de oefenmeester. "Het was een afschuwelijke, werkelijk afschuwelijke beslissing die ons hier de zege kost."