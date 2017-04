Veertienjarig talent droomt van Ajax 1: ‘Ik denk een goede kans te maken’

Ryan Gravenberch maakte dit weekeinde naam in de ABN Amro Future Cup. De pas veertienjarige middenvelder deed met het elftal onder zeventien jaar van Ajax mee tegen de leeftijdsgenoten van Juventus en maakte een goede indruk. Gravenberch durft te dromen van een mooie carrière.

"Ik hoop dat mijn debuut in het eerste zo snel mogelijk komt. Ik denk dat ik best een goede kans maak om in Ajax 1 te komen, ook omdat ik nu al met de boys van de onder 17 meespeel", vertelt de jongeling aan Goal. Hij ging in het interview ook nog in op zijn ideale toekomst: "Op FIFA ben ik vaak Real Madrid of Manchester United, maar ik zou in het echt liever bij FC Barcelona spelen."

"Ik vind mezelf op het veld een slang, die door de middenvelders heen glijdt. Ik kan een mannetje passeren, best wel goed schieten en steekpassjes geven", beschrijft Gravenberch zichzelf. "Ik ben lang, maar in koppen ben ik niet zo goed. Daar moet ik veel meer op oefenen en dat ga ik ook zeker doen."

