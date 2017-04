Schöne doet nieuwe voorspelling: ‘Volgende week staan we bovenaan’

Ajax-middenvelder Lasse Schöne voorspelde in aanloop naar het voetbalweekend puntverlies voor koploper Feyenoord, maar de Rotterdammers rekenden zondagmiddag betrekkelijk eenvoudig af met FC Utrecht (2-0) en liggen nog altijd op titelkoers. Toch heeft Schöne de hoop op een misstap van Feyenoord nog niet laten varen.

"We hebben veel vertrouwen", zei de dertigjarige Deen na afloop van de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen sc Heerenveen tegen Voetbal International. Midweeks speelt Ajax de return tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League, waarna volgende week zondag in de Eredivisie de topper met PSV wacht. De Amsterdammers zullen in Gelsenkirchen een 2-0 voorsprong verdedigen.

"Het kan een fantastische week worden en dat gaat het ook worden", kondigde Schöne alvast aan. "Ik denk dat wij, gezien de manier waarop we op dit moment spelen, gewoon twee keer gaan winnen. Eind volgende week zitten we nog in de Europa League en staan we bovenaan in de competitie."