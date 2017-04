Özil wees 120 miljoen euro af: ‘Ging mijn voorstellingsvermogen te boven’

Diverse topspelers verruilden het Europese continent recentelijk voor een lucratief avontuur in China, maar Mesut Özil staat niet te springen om een transfer naar het Aziatische land. De middenvelder van Arsenal onthult afgelopen zomer een duizelingwekkende aanbieding naast zich te hebben neergelegd.

"Toen ik een aanbieding ontving uit China, had ik niet eens een advies nodig. Het aanbod was simpelweg te absurd", doet Özil uit de doeken in zijn biografie Gunning for Greatness: My Life. "De Chinezen waren bereid om mij 120 miljoen euro netto te betalen over een periode van vijf jaar. Een bedrag dat mijn voorstellingsvermogen te boven ging."

Özil besloot Arsenal uiteindelijk trouw te blijven, al is het niet zeker dat de toekomst van de Duits international op termijn ook bij de Londense club ligt. Zijn contract loopt in de zomer van 2018 af, maar Özil heeft ondanks een aanbieding nog altijd geen nieuwe verbintenis ondertekend met the Gunners.