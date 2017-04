Onana: ‘Of ik lang wil blijven? Niet zo lang, maar ik wil wel blijven’

André Onana heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2018 en het is nog onduidelijk of hij dat gaat verlengen. Correspondent Justus Dingemanse vroeg na afloop van het duel met sc Heerenveen naar die situatie en sprak met de doelman ook over de titelstrijd, over het duel met Schalke 04 en over het leven in Nederland.