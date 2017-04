‘Ik voel geen extra vreugde omdat we Chelsea hebben verslagen’

Manchester United boekte zondag een fraaie overwinning op koploper Chelsea. Manager José Mourinho zag zijn elftal met 2-0 winnen van zijn ex-club, maar benadrukte na afloop geen extra voldoening te halen uit de overwinning vanwege zijn verleden bij the Blues.

De flamboyante Portugees werd ruim een jaar geleden ontslagen bij Chelsea. "Ik voel geen extra vreugde omdat we Chelsea hebben verslagen. We hebben de koploper verslagen en het doet er niet toe dat Chelsea op dit moment de koploper is", tekende de BBC na afloop van het duel op Old Trafford op uit de mond van Mourinho.

"Chelsea is de beste counterploeg van het land en we hadden de volledige controle over de wedstrijd", meende Mourinho. "Ik ben erg blij met het optreden van de jongens. Niet omdat het tegen Chelsea was, maar omdat we de drie punten nodig hadden." United staat nu vijfde in de Premier League en mikt nog altijd op een eindklassering in de top vier. Chelsea zag zijn voorsprong op Tottenham Hotspur door de nederlaag slinken tot vier punten.

Ander Herrera was met een doelpunt goud waard voor United, dat betrekkelijk eenvoudig afrekende met Chelsea. "Het was bijna de perfecte wedstrijd", zei de Spaanse middenvelder tegenover Sky Sports. "Verdedigend was het perfect. Ze hebben nagenoeg geen kansen gecreëerd en we hebben hen pijn gedaan op de counter. We kunnen erg tevreden zijn."