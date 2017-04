De Ligt ging door lastige periode: ‘Het was een goed leermoment’

Matthijs de Ligt was zondagmiddag met een doelpunt goud waard voor Ajax tegen sc Heerenveen (5-1). Een grote opsteker voor de zeventienjarige verdediger, die enkele weken geleden na het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Bulgarije de hoon van het land over zich heen kreeg.

De Ligt werd fel bekritiseerd nadat hij in Bulgarije meermaals opzichtig in de fout ging en zo mede debet was aan de 2-0 nederlaag die Oranje leed. "Dat was lastig. Dat geef ik toe", zei de stopper na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen tegen de NOS. "De ene week is iedereen lovend, de andere week schrijft iedereen je af. Maar ik heb het gebruikt als een motivatie om mezelf beter te maken. Het was een goed leermoment. En ik heb er altijd positief op teruggekeken."

Ajax kende een valse start tegen Heerenveen, dat via Reza Ghoochannejhad brutaal de leiding had genomen in de Amsterdam ArenA, maar won uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig. "We hadden weinig grip op Heerenveen in de beginfase. Waarom we zo slap beginnen? Dat is moeilijk uit te leggen. Het gebeurt", zei De Ligt. "Het liefst begin je goed. Dat gebeurde niet, waardoor we moesten herstellen. Dat deden we goed. En uiteindelijk maken we vijf doelpunten. Een prima overwinning."

AUW! R.I.P. Matthijs De Ligt! 🤕🤕🤕 Geplaatst door voetbalzone op zondag 16 april 2017

Voetbalzone is de digitale partner van de ABN AMRO Future Cup . Check alle momenten en video's de komende week op de site en op social.