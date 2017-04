‘Wat wil je nog meer als Ajax-talent? Ik kan ook niet stoppen met lachen’

Deyovaisio Zeefuik maakte zondagmiddag zijn officiële debuut in het eerste elftal van Ajax. De negentienjarige rechterverdediger viel in voor Nick Viergever en besefte na afloop eigenlijk pas dat er een droom voor hem was uitgekomen.