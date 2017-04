Bosz voorziet misstap Feyenoord: ‘Ze laten nog wel punten liggen’

Ajax loopt momenteel over van zelfvertrouwen. De Amsterdammers boekten zondagmiddag de vijfde zege op rij over alle competities en hijgen koploper Feyenoord nog altijd in de nek. Coach Peter Bosz verwacht spoedig een misstap van de Rotterdamse aartsrivaal.

Doordat Feyenoord eerder op de dag won van FC Utrecht (2-0), bedraagt de achterstand van Ajax op de lijstaanvoerder nog altijd één punt. "Ik denk dat wij kampioen zijn als we nog drie competitiewedstrijden winnen", wierp Bosz na afloop van het duel met sc Heerenveen (5-1) tegen voor de camera van FOX Sports. "In de uitwedstrijden gaat het over het algemeen moeizamer bij Feyenoord. Dat ze vandaag zouden winnen had ik wel verwacht. Ze moeten nog tegen twee oude ploegjes van me, Vitesse en Heracles Almelo. Dus ik denk dat Feyenoord nog wel een keer punten laat liggen."

Bosz zag zijn elftal een prima wedstrijd spelen tegen Heerenveen, maar lichtte speciaal het optreden van Matthijs de Ligt uit. De jonge verdediger bracht de hoofdstedelingen een kwartier voor rust op voorsprong, nadat ploeggenoot Nick Viergever vlak daarvoor de stand gelijk had getrokken. "We hadden het in de openingsfase lastig maar zijn door een zeventienjarige jongen bij de hand genomen", sprak Bosz lovende woorden.

De oefenmeester heeft met het competitieslot in zicht weer een extra optie voorin, nu Kasper Dolberg volledig hersteld is van een liesblessure. De Deen verving tegen Heerenveen Bertrand Traoré en nam het vierde doelpunt van Ajax voor zijn rekening. "Ik kies voor de speler met wie ik de meeste kans heb om te winnen. Ik wilde Dolberg eigenlijk al tegen NEC en tegen Schalke laten invallen. Maar toen kwam het er niet van. Hij moet de echte scherpte nog terug krijgen. Maar we hebben hem nodig. Ik hoop namelijk dat we nog zeven duels spelen dit seizoen", besloot Bosz.

