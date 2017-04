Klaassen geniet bij Ajax: ‘Dan ben je alleen maar aan het aanvallen’

Ajax kende zondag een valse start tegen sc Heerenveen, maar rechtte na het openingsdoelpunt van Reza Ghoochannejhad vrijwel onmiddellijk de rug. Het elftal van Peter Bosz legde de Friezen uiteindelijk met ruime cijfers (5-1) over de knie. Toch was aanvoerder Davy Klaassen naderhand kritisch op het spel van de Amsterdammers.

"Het eerste kwartier was niet best. We stonden niet goed en kregen geen druk", zei de middenvelder na afloop van het treffen in de Amsterdam ArenA tegen FOX Sports. "Heerenveen had heel goed gezien hoe wij druk willen zetten. Zij speelden het gewoon heel aardig, daar hadden we even geen antwoord op."

"Daarna deden we het beter", vervolgde Klaassen, die zelf op slag van rust voor de 3-1 zorgde. "We hadden vervolgens controle en dan zie je dat sommige jongens mooie acties in huis hebben. Het is dan genieten in het veld. We hebben steeds meer in wedstrijden het gevoel dat je vrij makkelijk gaat winnen, zelfs donderdag had ik dat in de wedstrijd. Als je bijna elke bal wint, ben je eigenlijk alleen maar aan het aanvallen."

