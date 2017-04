Manchester United klopt Chelsea en maakt titelstrijd weer spannend

Manchester United heeft na acht wedstrijden weer eens in de Premier League weten te winnen van Chelsea. De formatie van manager José Mourinho speelde met name in de eerste helft uitstekend en won dankzij doelpunten van Marcus Rashford en Ander Herrera met 2-0. De voorsprong van de koploper op runner-up Tottenham Hotspur bedraagt nu nog maar vier punten en Man United staat met zestig punten vijfde.

Chelsea loste in de eerste helft slechts één doelpoging en dat is voor the Blues een laagterecord in dit Premier League-seizoen. Daar kwam nog eens bij dat de club uit Londen met een achterstand de kleedkamer mocht opzoeken, want Rashford scoorde na zeven minuten na een uitstekende pass van Herrera en mag zich dit seizoen nu de meest scorende tiener in de Premier League noemen. De thuisploeg zat door die treffer al vroeg op rozen en had al eerder op voorsprong kunnen komen, maar Rashford toen schoot voorlangs.

Het was sowieso de helft van de negentienjarige spits, want later in het duel werd hij nog twee keer gevaarlijk. Rashford wist een voorzet net niet binnen te tikken en zag even later dat zijn voorzet door Gary Cahill bijna in het doel van Chelsea werd gekopt. De gasten van Antonio Conte konden in aanvallend opzicht geen vuist maken: Eden Hazard werd vaak dubbel gedekt en Diego Costa raakte gefrustreerder en gefrustreerder. Conte greep desondanks in de rust niet in en zag het na 49 minuten 2-0 worden op Old Trafford.

Herrera kreeg de bal teruggelegd van Ashley Young en trapte met een van richting veranderd schot de 2-0 achter Asmir Begovic; het was de eerste keer sinds oktober 2015 dat de Spanjaard in één Premier League-duel een goal en een assist had afgeleverd. De trainer van Chelsea voerde later zijn eerste wissel door: Victor Moses werd afgelost door Cesc Fàbregas. Chelsea werd na een uur spelen voor het eerst pas weer enigszins gevaarlijk toen Pedro Rodríguez de bal na een heel aardige aanval niet richting het doel kon volleren.

In het laatste half uur speelde Chelsea wat fanatieker naar voren, maar Man United verdedigde ijzersterk en er werden eigenlijk nog maar twee kansen gecreëerd. Rashford knalde in het zijnet en een van richting veranderd schot van Pedro leidde tot een hoekschop. Zlatan Ibrahimovic kreeg rust en begon op de bank, maar mocht zeven minuten voor tijd invallen voor de man van de wedstrijd: Rashford. Ook met de Zweed in het elftal werd er niet meer gescoord en dus bleef het bij 2-0 in Manchester.