Toornstra ontsnapt: ‘Geen moment voor tweede geel, zei Higler’

Jens Toornstra ontsnapte zondagmiddag tegen FC Utrecht aan een tweede gele kaart. Vlak voordat de middenvelder van Feyenoord de 1-0 voor zijn rekening nam, werd Toornstra gespaard door arbiter Danny Higler na een overtreding van Sofyan Amrabat. Onterecht, oordeelt het slachtoffer.

"'Geen moment voor een tweede gele kaart', zei de scheidsrechter. Maar hij was vól op mijn enkel", stelt Amrabat in gesprek met het Algemeen Dagblad. De middenvelder vroeg niet om rood voor Toornstra; hij wist niet dat de Feyenoorder al geel had. "Maar ik zei wel tegen de scheidsrechter dat ik inmiddels onder de bulten en builen zat van alles overtredingen. Ik vond niet dat hij slecht floot, maar er waren momenten dat hij ons bestrafte en hen door liet spelen in vergelijkbare situaties. Dan speelt voor je gevoel De Kuip toch een rol bij zijn beslissingen."

Trainer Erik ten Hag spreekt bij FOX Sports van een terechte zege van Feyenoord. De wil bij de Rotterdammers was groter dan die van Utrecht, merkt Ten Hag op. "Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Jens Toornstra waren geweldig. Daar kunnen wij alleen maar van leren. Als Feyenoord deze wilskracht nog drie weken laat zien, hebben we verloren van de kampioen."