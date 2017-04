Stand Eredivisie na speelronde 26: Feyenoord blijft koploper en PSV stelt teleur

De wedstrijden in de 31e speelronde van de Eredivisie hebben bovenin niet voor verschuivingen in de stand gezorgd. Feyenoord deed tegen FC Utrecht wat men moest doen (2-0) en Ajax maakte later tegen sc Heerenveen ook geen fout: 5-1. PSV, dat derde staat, morste punten tegen ADO Den Haag en onderin blijft het nog erg spannend.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Feyenoord 31 24 4 3 60 76 2 Ajax 31 23 6 2 51 75 3 PSV 31 20 9 2 41 69 4 FC Utrecht 31 15 8 8 13 53 5 Vitesse 31 14 6 11 11 48 6 AZ 31 11 13 7 5 46 7 FC Twente 31 12 9 10 2 45 8 sc Heerenveen 31 11 7 13 3 40 9 Heracles Almelo 31 10 7 14 -5 37 10 FC Groningen 31 8 12 11 1 36 11 Willem II 31 9 9 13 -11 36 12 ADO Den Haag 31 9 5 17 -22 32 13 PEC Zwolle 31 8 8 15 -25 32 14 Excelsior 31 7 10 14 -18 31 15 Roda JC Kerkrade 31 6 12 13 -22 30 16 Sparta Rotterdam 31 7 7 17 -21 28 17 NEC 31 7 7 17 -29 28 18 Go Ahead Eagles 31 6 5 20 -34 23