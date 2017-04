Ajax loopt uit na stroeve start en blijft in spoor van Feyenoord

Ajax is zondagmiddag in het spoor van Feyenoord gebleven. Het team van Peter Bosz kwam vroeg op achterstand tegen sc Heerenveen, maar rechtte de rug. Uiteindelijk boekte de runner-up van de Eredivisie een overtuigende 5-1 overwinning. Zodoende leeft Ajax met een goed gevoel toe naar het Europese weerzien met Schalke 04 en de competitiekraker tegen PSV van zondag.

In een meeslepende openingsfase viel er geen peil te trekken op de krachtsverhoudingen. Ajax speelde een aardig eerste kwartier, maar keek al binnen acht minuten tegen een achterstand aan. Na de eerste vijftien minuten was het juist Heerenveen dat het spel maakte en voor problemen wist te zorgen in de Amsterdamse achterhoede. Desondanks wist Ajax de score halverwege het eerste bedrijf te nivelleren en kwam men later in de eerste helft ook op voorsprong.

Peter Bosz had vier wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Schalke 04 van donderdag. Zo maakte Kasper Dolberg zijn rentree ten koste van Bertrand Traoré. Het was collega-spits Reza Ghoochannejhad die als eerste zijn stempel drukte. Na een razendsnelle counter bereikte Sam Larsson zijn ploeggenoot met een fraaie steekpass, waarna Ghoochannejhad zonder moeite André Onana verschalkte. Ajax wist de wedstrijd voor rust nog 180 graden te draaien.

Reza Ghoochannejhad zette sc Heerenveen brutaal op voorsprong.

Een venijnig schot van Matthijs de Ligt leidde tot een corner, die via Nick Viergever een doelpunt opleverde. Davinson Sánchez kopte de bal door na een verkeerde inschatting van Erwin Mulder, waarna Viergever de bal bij de tweede paal tegen zich aan kreeg en doel trof. De Ligt maakte er 2-1 van, door een vloeiende aanval op aangeven van Dolberg af te ronden. Klaassen nam de 3-1 voor zijn rekening. Hij zette een combinatie op met David Neres, kreeg de bal onbedoeld van Jerry St. Juste en schoot raak in een leeg doel.

In de tweede helft haalde Ajax de voet van het gaspedaal. Na een uur was Hakim Ziyech nochtans dicht bij de 4-1: zijn vrije trap spatte uiteen op de paal. Viergever miste de rebound op een haar na en uiteindelijk krulde Ziyech naast. Het vierde Ajax-doelpunt kwam uiteindelijk voort uit een strafschop. Dolberg werd gevloerd door Morten Thorsby en kreeg van Danny Makkelie een strafschop. De Deen ontfermde zich er zelf over en benutte de buitenkans met overtuiging. Het slotakkoord was voor Neres, die op aangeven van Amin Younes doelman Erwin Mulder knap omspeelde en de 5-1 verzorgde.