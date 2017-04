Toornstra blijft thuis scoren: ‘We hebben te maken met media en fans’

Jens Toornstra nam zondag de openingstreffer van Feyenoord voor zijn rekening en heeft nu in al zijn laatste vijf thuisduels in de Eredivisie gescoord. De Rotterdammers versloegen FC Utrecht uiteindelijk met 2-0 en kwamen daardoor weer een stapje dichter bij de landstitel.

“We zijn nu zover gekomen, nu willen we het afmaken ook”, zei Toornstra na afloop voor de camera van FOX Sports. “De opluchting na de tweede goal was heel groot, met de marge van één blijft het altijd oppassen voor een tegentreffer.” De international van het Nederlands elftal heeft er vertrouwen in dat Feyenoord de titel niet meer weggeeft.

“In de kleedkamer bij ons is het nog vrij rustig. Maar we hebben natuurlijk ook met andere factoren te maken, zoals media en supporters. Aan ons de taak om ons daar zoveel mogelijk van af te sluiten”, besloot Toornstra. Karim El Ahmadi sloot zich daarbij aan: “We moeten ons niet gek laten maken. We staan al 31 rondes bovenaan, hopelijk ook aan het einde van de rit.”