‘Ik weet niet hoe dat bij de KNVB gaat, maar het is meten met twee maten’

Robert Maaskant werd aangesteld om Go Ahead Eagles voor degradatie te behoeden, maar alleen een houdini-act kan daar nog voor zorgen. Na de 2-0 nederlaag bij Willem II van zondag bedraagt de achterstand vijf punten op de nummers zeventien en zestien. Met nog drie duels te gaan lijkt die kloof onoverbrugbaar.

"De verslagenheid is groot, ook bij mij. Ik stap net uit de kleedkamer en dit valt zwaar", geeft Maaskant toe bij FOX Sports. De trainer weigert zich al neer te leggen bij degradatie naar de Jupiler League. "We kunnen ons oprichten en zijn fit genoeg. Het zal dus op slimmigheid, sluwigheid en karakter aankomen. Het is niet anders, het leven van een prof gaat niet altijd over rozen."

Aanvoerder Sander Duits wil de hoop evenmin opgeven. "Het gaat een heel lastig verhaal worden, maar het is gewoon niet klaar totdat het klaar is. Wij gaan er nog volle bak voor die drie wedstrijden en hopen dat NEC en Sparta geen punten halen", citeert RTV Oost. "Dat is de enige hoop die wij moeten hebben en daar moeten we ons wel aan vasthouden, want dat zijn we verplicht naar onze supporters."

Go Ahead dacht tweemaal aan een strafschop. Maaskant zag dat Pedro Chirivella 'aan zijn arm werd weggetrokken' en ook Duits vond dat Go Ahead een penalty verdiende. Jeroen Manschot oordeelde anders. "We hebben volgens mij al vijftien penalty's tegen die makkelijk gegeven worden en wij moeten echt volop onderuit geschopt worden, willen wij een penalty krijgen. Ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat bij de KNVB, maar het is in ieder geval verschillende maatstaven", aldus Duits.