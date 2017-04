Hooligans vallen Lyon aan tijdens warming-up; Depay ruziet met fan

De competitiewedstrijd tussen Bastia en Olympique Lyon van zondagmiddag is vijftig minuten later begonnen omdat de supporters van de thuisploeg de spelers van de bezoekende partij hebben aangevallen. Aan het einde van de warming-up kwamen tientallen fans het veld op om de confrontatie aan te gaan met de voetballers.

De doelmannen Anthony Lopes en Mathieu Gorgelin en keeperstrainer Grégory Coupet werden als eerste opgezocht en later raakte ook Memphis Depay verwikkeld in een ruzie met een zelfbenoemde supporter. Er werd hier en daar een klap en een schop uitgedeeld, maar tot grote rellen kwam het, tot dusver, gelukkig niet. Wel zochten de spelers van Lyon logischerwijs zo snel mogelijk hun kleedkamer op.

Het is onduidelijk waarom de supporters van Bastia het gemunt hadden op de spelersgroep van Lyon, maar om 17.50 uur werd er alsnog afgetrapt. Het Lyon van trainer Buno Génésio staat na 32 speelronden met 54 punten op de vierde plaats in de Ligue 1 en het Corsicaanse Bastia strijd volop tegen degradatie. Die ploeg staat met 28 punten onderaan en de achterstand op het ‘veilige’ AS Nancy bedraagt drie punten.