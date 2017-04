Feyenoord houdt FC Utrecht in bedwang en breekt clubrecord

Feyenoord heeft in de titelstrijd geen fout gemaakt tegen FC Utrecht. De koploper van de Eredivisie ontdeed zich dankzij doelpunten van Jens Toornstra en Eljero Elia van de nummer vier: 2-0. De Rotterdammers blijven daardoor aan kop in de Eredivisie en breken deze week het clubrecord uit het kampioensseizoen 1998/99. Dinsdag staat Feyenoord immers 251 dagen op rij bovenaan de Eredivisie; het huidige record staat op 250 dagen.

Eredivisie-topscorer Nicolai Jörgensen maakte zijn rentree bij Feyenoord, maar in aanvallend opzicht wist de thuisploeg in de eerste twintig minuten niet voor veel gevaar te zorgen. Hetzelfde gold overigens voor Utrecht. Feyenoord was de bovenliggende partij en leek furieus te beginnen, doordat Steven Berghuis al vroeg een fraaie individuele actie op touw zette. Hij baande zich een weg tussen twee verdedigers en dwong keeper David Jensen zich te strekken. Daarna zocht Feyenoord al combinerend naar openingen.

Utrecht stond achterin goed gegroepeerd, maar na slecht wegwerken volgde een nieuwe gevaarlijke fase van Feyenoord. Karim El Ahmadi schoot naast en ook Jörgensen had het vizier bij zijn eerste serieuze kans niet op scherp staan. Toch volgde na een halfuur aan de overzijde plots de grootste kans tot dan toe. Na een uitstekende pass van Sofyan Amrabat wist Gyrano Kerk de uitgekomen Brad Jones te omspelen, waarna de aanvaller de bal vanuit een lastige hoek op de paal kreeg.

Een schot van Tonny Vilhena werd verlengd door Jens Toornstra en vloog net naast.

Utrecht kroop uit de schulp en meldde zich nog met een schot van Kevin Conboy. Even daarvoor keerde Jensen een snoeiharde vrije trap van Toornstra, die vlak voor rust de bal bijna trefzeker was door een inzet van Tonny Vilhena van richting te veranderen. Voor rust werd echter niet gescoord. Het duurde niet lang voordat Feyenoord na rust alsnog toesloeg. Een uitstekende lange bal van Eric Botteghin werd met het hoofd verlengd door Jörgensen in de richting van Toornstra, die het leer over Jensen wipte: 1-0.

De middenvelder van Feyenoord kwam voor het vijfde thuisduel op rij in Eredivisieverband tot scoren. In die duels noteerde Toornstra acht doelpunten. Feyenoord, overigens zonder aanvoerder en ex-Utrecht-aanvaller Dirk Kuyt, bleef gedisciplineerd spelen. Utrecht werd slechts sporadisch gevaarlijk en ontving tien minuten voor tijd de definitieve knock-out. Elia dartelde langs het strafschopgebied en plaatste de bal op fraaie wijze diagonaal achter Jensen: 2-0. Feyenoord kan rustig toezien hoe Ajax het ervan afbrengt in de wedstrijd tegen sc Heerenveen.