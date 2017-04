FC Groningen herpakt zich en overklast PEC Zwolle met vijf treffers

FC Groningen heeft zich voor zover mogelijk hersteld van de 4-3 nederlaag tegen ADO Den Haag. De noorderlingen van trainer Ernest Faber keken zondagmiddag al na 38 minuten tegen een 3-0 voorsprong aan tegen PEC Zwolle en stapten uiteindelijk met een 5-1 overwinning van het veld, waardoor zijn nu met 36 punten op de tiende plaats staan in de Eredivisie. Zwolle, dat 32 punten heeft, zakt naar de dertiende stek.

FC Groningen verloor van geen enkele huidige Eredivisieploeg zo weinig thuisduels als van PEC en ook dit keer verloor men dus niet. De thuisploeg had in de beginfase al het meeste balbezit en zocht naar een opening, maar het eerste serieuze gevaar kwam van de bezoekers. Youness Mokhtar kwam na elf minuten naar binnen en schoot over, tot opluchting van doelman Sergio Padt. Drie minuten later lag de bal er aan de andere kant in: Bryan Linssen werd gevonden door Mimoun Mahi en liet Micky van der Hart met zijn inzet kansloos. Het was alweer de zevende treffer in de laatste zes competitiewedstrijden van Linssen.

Mickey van der Hart moest liefst vijf keer vissen in het Noordlease Stadion.

Zwolle was door de treffer al vroeg op achtervolgen aangewezen en zag de achterstand na negentien minuten alleen maar groter worden: Mahi werkte van dichtbij binnen op aangeven van Oussama Idrissi en was zodoende het eindstation van een fraaie aanval. Zwolle had weinig in de melk te brokkelen en Padt hoefde zich in de eerste helft nauwelijks in te spannen. Het werd zelfs alleen nog maar erger voor de bezoekers, want nadat Yoëll van Nieff al een goede mogelijkheid had laten liggen, maakte Linssen er met een kopbal 3-0 van. De Trots van het Noorden zat op rozen en leek de drie punten wel binnen te hebben.

Ron Jans greep in de rust in en slachtofferde Ouasim Bouy ten faveure van Calvin Verdonk en zag hoe Nicolai Brock-Madsen al gauw de spanning enigszins terugbracht in de wedstrijd. De huurling van Birmingham City schoot binnen de minuut, na een hoekschop, de 3-1 binnen en gaf Zwolle daarmee weer wat hoop op een goed resultaat. Een paar minuten later leek de aansluitingstreffer zelfs te vallen, maar Ryan Thomas kon niet afdrukken na een voorzet van Brock-Madsen en de daaropvolgende inzet van Queensy Menig werd van de lijn gehaald door Jason Davison. Die misser kwam PEC Zwolle duur te staan.

Mahi gooide het duel na 53 minuten namelijk in het slot doordat hij na een mooie hoge steekpass van Jesper Drost de bal onder Van der Hart doorjoeg: 4-1. Jans probeerde nog wat aan de ruime achterstand te doen door Erik Israelsson en Stefan Nijland binnen de lijnen te brengen, maar alleen FC Groningen werd nog gevaarlijk in het eigen Noordlease Stadion. Alexander Sörloth stuitte met een kopbal op Van der Hart en dertien minuten voor tijd schoot Davidson over, na voorbereidend werk van Sörloth. In de slotfase deed ook Drost nog een poging, maar die inzet was een prooi voor Van der Hart. Het leek zodoende bij 4-1 te blijven, maar Ajdin Hrustic pikte nog zijn doelpuntje mee voor de 5-1.