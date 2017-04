‘Het kan verfrissend zijn als iemand anders dan Cocu voor de groep staat’

Een deel van de meegereisde supporters van PSV schreeuwde zaterdagavond om het vertrek van Phillip Cocu, maar de directie van de Eindhovenaren is niet van plan om te breken met de huidige hoofdtrainer. Toch hoeft een verandering in de technische staf niet per se verkeerd uit te pakken, zegt PSV-watcher Rik Elfrink.

De verslaggever van het Eindhovens Dagblad stelt in het radioprogramma Sportlunch vast dat de 46-jarige Cocu ‘relatief lang’ aan het roer staat bij het eerste elftal van PSV: “PSV moet na dit seizoen eens goed gaan nadenken of men met dezelfde technische staf verder wil. Het kan verfrissend werken als er iemand anders voor de groep staat. Bovendien zal de selectie er volgend seizoen waarschijnlijk heel anders uitzien.”

Paul Post, presentator van Omroep Brabant, weet dat Cocu na het behalen van twee landstitels de nodige krediet heeft, maar dat er dit seizoen ondermaats is gepresteerd. “Spelers zijn niet beter geworden, dragende spelers vielen door de mand en als team kon PSV niet meer boven zichzelf uitstijgen. Het sprankelde niet meer. Daar kun je een trainer op afrekenen.” Cocu’s contract loopt nog tot medio 2019 door.