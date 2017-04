Jans mist spits: ‘Ik heb gezegd: ‘Bereid je maar voor op je bruiloft’’

Anass Achahbar ontbreekt zondagmiddag in de selectie van PEC Zwolle voor de wedstrijd tegen FC Groningen. Kort voor de aftrap liet trainer Ron Jans weten dat de aanvaller vanwege trouwperikelen vrijaf heeft gekregen. Achahbar vertolkt dit seizoen een bijrol in Zwolle en dus vond Jans het geen probleem om zijn pupil een duel te missen.

"Ik weet niet of ik degene ben die dat naar buiten moet brengen, maar Anass gaat trouwen", vertelde Jans aan FOX Sports. "Ik heb gezegd: 'Bereid je daar maar op voor, ik zie je woensdag weer'. Anass vond het wel een goed idee volgens mij."

Jans weet niet of Achahbar inderdaad een 'voorbereiding' op zijn bruiloft nodig heeft. "Ik ben nog nooit op z'n Marokkaans getrouwd dus ik weet niet hoe het er een dag voor de trouwerij aan toegaat. Maar zijn rol is op dit moment heel klein in het team. Hij blijft daarvoor knokken, maar ik vind dat hij zich maar op die bruiloft moet focussen."