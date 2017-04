‘De manier waarop Ajax mij behandeld heeft, accepteer ik niet’

Nicolai Boilesen weigerde zijn contract te verlengen bij Ajax en werd daarom teruggezet naar de beloften. De verdediger heeft het daar moeilijk mee gehad en hoewel hij aangeeft die tijd achter zich te hebben gelaten, zal hij niet snel vergeten hoe zijn laatste maanden in Amsterdam waren, zo vertelt de Deen aan Eksta Bladet.

“Ik vind het jammer dat ik een jaar niet heb mogen spelen”, aldus de 25-jarige Boilesen, die sinds afgelopen zomer voor FC Kopenhagen uitkomt. “Maar ik heb nergens spijt van. Als ik spijt zou hebben, zou ik eigenlijk toegeven dat ik de manier waarop ze me hebben behandeld accepteer. En dat doe ik niet. Ze zijn weggelopen voor hun verantwoordelijkheden.” De back doelt daarmee op het feit dat hij in de zomer van 2015 met Ajax afsprak dat hij eventueel op zoek mocht gaan naar een nieuwe uitdaging.

“Toen wist ik niet dat ze daarvan af zouden zien, maar de voetballerij is een harde, koude en cynische wereld. Ajax was eens akkoord met Genoa, zonder dat ik of mijn zaakwaarnemer daar bekend mee waren. De club vertelde in de media dat ik alleen nog zelf een akkoord hoefde te bereiken met de Italianen. Mijn zaakwaarnemer reisde naar Italië, maar na een half uur bleek al dat ze eigenlijk helemaal niet wisten wie ik was. De interesse was niet oprecht, het was allemaal heel erg raar”, aldus Boilesen.

“Ajax wilde geld aan mij verdienen, maar de waarheid was dat de gehanteerde vraagprijs te hoog was voor iemand van mijn statuur. Ik werd later teruggezet naar de reserves”, gaat de vijftienvoudig international verder. “Ik trainde alleen met een fysiotherapeut en speelde ook geen duels. Toen de beloften eens een oefenwedstrijd speelden, hadden ze maar elf man. Toen een speler van hen geblesseerd raakte, vroegen ze mij niet om in te vallen, maar hevelden ze een tegenstander over. Het was een aparte ervaring”, besluit Boilesen, die tot dusverre vijf wedstrijden voor FC Kopenhagen speelde.

