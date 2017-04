Feyenoord-huurling keert terug: ‘Van Geel heeft vertrouwen in me’

Jari Schuurman hoopt zich in de zomer te bewijzen bij Feyenoord. De huurling heeft geen basisplaats bij Willem II, maar was zondag als invaller belangrijk door op fraaie wijze de 2-0 te maken tegen Go Ahead Eagles. In gesprek met FOX Sports laat Schuurman weten dat zijn toekomst in Rotterdam ligt.

"Als het goed is, sluit ik in de voorbereiding gewoon aan bij Feyenoord", kondigt de twintigjarige creatieveling aan na de zege op Go Ahead. "Martin van Geel heeft het vertrouwen in mij uitgesproken in gesprekken die we hebben gevoerd. Ik moet dus gewoon daar gaan knallen." De meeste gesprekken met Feyenoord zijn met assistent-trainer Jean-Paul van Gastel, laat Schuurman weten.

"De hoofdtrainer, Giovanni van Bronckhorst, is waarschijnlijk bezig met de titel en dat moet hij ook zijn", geeft Schuurman aan. "Of ze kampioen worden? Natuurlijk. Dat moet ik als Feyenoorder zeggen en dat denk ik ook echt. Ze kunnen de druk aan, maar het is wel heel spannend. Misschien kan ik nog belangrijk zijn in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Dat zou mooi zijn."