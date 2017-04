NEC-huurling hoopt: ‘Als ze drie ton betalen, zou ik zeker teruggaan’

NEC haalde Mihai Roman in de zomer van 2015 binnen als de opvolger van Sjoerd Ars en betaalde volgens de Roemeense pers acht ton voor de aanvaller. Na slechts één doelpunt in veertien wedstrijden vertrok de 24-jarige Roman op huurbasis naar Maccabi Petah Tikva en daar laat de spits zien het scoren niet verleerd te zijn.

De enkelvoudig international van Roemenië maakte dit seizoen acht treffers in 32 officiële optredens en hoopt dat hij na dit seizoen beloond wordt voor die prestaties. Roman wil zich immers weer in de kijker spelen bij bondscoach Christoph Daum, zo vertelt hij in een interview met Sport: “Ik wil een onvoorwaardelijke basisspeler worden bij een team waarbij ik in beeld kom bij de nationale ploeg. Sinds mijn vertrek uit de Liga 1 ben ik niet meer opgeroepen. Als een team uit Roemenië de drie ton wil betalen, dan zou dat een heel goede deal voor mij zijn. Dan zou ik zeker teruggaan”

Roman staat nog tot medio 2018 onder contract in Nijmegen en in die arbeidsovereenkomst is een gelimiteerde transfersom van 300.000 euro opgenomen. “Ik denk dat ik na dit seizoen terugga naar Nederland, want Maccabi kan de drie ton voor een transfer niet betalen. FCSB (het voormalige Steaua Boekarest, red.)? Dat zou erg aanlokkelijk zijn, want dan kan ik weer aan de Europa League of Champions League meedoen. Bij NEC wordt dat moeilijk, want dat is geen grote ploeg in Nederland. Ik kan alleen maar beloven dat als ik de kans krijg, ik die zal pakken en zal laten zien dat ik kan scoren.”

Roman komt uit de jeugdopleiding van Universitatea Craiova en speelde later nog voor Petrolul Ploiesti, Universitatea Cluj, Sageata Navodar, Pandurii Targi Jiu en dus NEC en Maccabi Petah Tikva. NEC kon Roman kopen met behulp van investeerders, zo vertelde algemeen directeur Bart van Ingen een kleine twee jaar geleden: “Na weken intensief scouten en het bekijken van meerdere kandidaten zijn wij trots dat wij Roman hebben weten te contracteren. We zijn erg blij dat we hem voor deze periode aan NEC hebben kunnen verbinden met hulp van onze investeerders.”