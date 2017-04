Zieltogend Go Ahead stevent af op degradatie na nederlaag in Tilburg

Alleen een wonder kan Go Ahead Eagles in de Eredivisie houden. De ploeg van Robert Maaskant had een overwinning nodig bij Willem II om de aansluiting te vinden met de nummers zeventien en zestien, maar ging met 2-0 onderuit. Van beide kanten was het een teleurstellende wedstrijd. Met nog drie duels te gaan bedraagt de achterstand van Go Ahead op NEC en Sparta Rotterdam vijf punten. Willem II blijft als nummer tien in de race voor de play-offs.

Na 45 minuten leek het er niet op dat Willem II zou winnen. Erwin van de Looi was duidelijk niet tevreden over het spel van Willem II in de eerste helft. Wisselspelers Jari Schuurman en Branco van den Boomen begonnen al vroeg warm te lopen: een teken dat Van de Looi inzag dat er iets moest veranderen in zijn elftal. Willem II had voor rust weliswaar het meeste balbezit, maar speelde in een te laag tempo. Kansen werden nauwelijks gecreëerd door de thuisploeg. Daardoor had Go Ahead de mogelijkheid om in de wedstrijd te groeien.

Dat resulteerde in mogelijkheden voor de bezoekers in de slotfase van het eerste bedrijf. Veel verder dan afstandsschoten kwam de ploeg van Robert Maaskant echter niet. Kostas Lamprou kende geen moeite met een poging van Marcel Ritzmaier en zag een schot van Sam Hendriks over zijn doel vliegen. Een vrije trap van Sander Duits zeilde naast. Hoewel Go Ahead in het laatste kwartier voor rust het overwicht had, leek de hekkensluiter in balbezit ook niet goed te weten wat men moest doen.

Willem II kwam sterker uit de kleedkamers en werd dreigend via Jordy Croux. Het veelbelovende begin werd desondanks al gauw ingeruild voor het teleurstellende niveau van voor rust. Arbiter Jeroen Manschot wuifde een penaltyclaim van Pedro Chirivella weg. Er kwam uiteindelijk toch een winnaar: invaller Fran Sol dompelde Go Ahead in rouw met een knappe kopbal na een afgemeten voorzet van Croux.

Het werd nog erger voor Go Ahead. Ritzmaier schoot namens de bezoekers rakelings naast, maar daarna zette Schuurman een streep door het laatste beetje hoop van Go Ahead. De invaller, die in november al voor het enige doelpunt had gezorgd in Deventer, nam de bal van dichtbij fraai uit de lucht na een kopbal van Obbi Oulare in zijn richting. Willem II staat tiende in de Eredivisie en is een punt verwijderd van nummer negen Heracles Almelo. De negende plek leidt normaal gesproken tot deelname aan de play-offs.