PSV meldt zich voor talent: ‘Ze kunnen hem voor tien miljoen verkopen’

De eigenaar van FC Botosani, Valeriu Iftime, heeft bevestigd dat PSV interesse heeft in Olimpiu Morutan. De nummer drie van de Eredivisie is echter niet de enige club die achter de handtekening van de zeventienjarige middenvelder aanzit.

“Er zijn verschillende clubs uit Italië geïnteresseerd en ook PSV uit Nederland heeft zich gemeld. Er worden veel gesprekken gevoerd, maar er is nog niets concreet. Natuurlijk, alles in de wereld is te koop en als iemand twee miljoen euro biedt, dan verkoop ik Morutan. Dat is niet veel geld voor hem, want ze kunnen hem later voor tien miljoen verkopen”, aldus Iftime.

Iftime denkt echter niet dat een transfer naar een club als PSV een verstandige zet zou zijn voor Morutan, zo vertelt hij aan ProSport: “Ik denk dat hij pas over een paar jaar klaar is voor een topclub, voor een FCSB (het voormalige Steaua Boekarest, red.) of een club in het buitenland. Hij moet eerst bij Botosani volwassen worden, stabiel gaan spelen.”

Morutan, die wordt vergeleken met Gheorghe Hagi, maakte afgelopen zomer de overstap van Universitatea Cluj naar Botosani en heeft inmiddels twaalf officiële wedstrijden in het eerste elftal van de Boto?anenii achter zijn naam staan. Daarin kwam de international van Jong Roemenië niet tot scoren. Zijn contract loopt nog door tot medio 2020.