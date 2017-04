Ajax krijgt halve finale niet cadeau: ‘We moeten elke pijngrens passeren’

Schalke 04 legt zich niet neer bij uitschakeling in de Europa League tegen Ajax. Na de 2-0 nederlaag in Amsterdam erkent voorzitter Clemens Tönnies dat de kans op plaatsing voor de halve finale 'klein' is, maar hij eist maximale inzet van de spelers. Donderdagavond staat de tweede ontmoeting tussen beide clubs op het programma.

"We willen een ploeg zien die vanaf de eerste seconde vecht voor de kleine kans die we nog hebben om door te gaan. We moeten tot over elke pijngrens gaan", doceert de preses in gesprek met BILD. "Na de wedstrijd moet het team niets hebben om zich voor te verontschuldigen. Ze moeten alles gegeven hebben."

Als Schalke de Europa League niet wint, lijkt men genoegen te moeten nemen met een seizoen zonder Europees voetbal. Die Knappen staan op dit moment tiende in de Bundesliga. "Het seizoen is nog niet voorbij, maar als we ons niet plaatsen voor Europees voetbal, heeft dat geen financiële gevolgen", stelt Tönnies. "We hoeven geen spelers in de uitverkoop te doen. Integendeel: we hebben de afgelopen jaren goed beleid opgevoerd en voldoende marge opgebouwd."