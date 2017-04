‘Stel dat Feyenoord kampioen wordt, dan heeft Dirk dat toch maar geflikt’

Van de 46 voorgaande ontmoetingen tussen Feyenoord en FC Utrecht in De Kuip verloren de Rotterdammers er slechts 4. Een van die nederlagen was op 19 september 2004, toen Utrecht mede door een doelpunt van Aljé Schut met 0-3 won. Een jaar daarvoor was Dirk Kuyt overgestapt van Utrecht naar Feyenoord en Schut is ervan onder de indruk dat Kuyt op 36-jarige leeftijd nog steeds mee kan in de Eredivisie.

"Ik moet zeggen: toen ik Dirk op zijn achttiende bij Utrecht binnen zag komen, had ik niet het idee dat hij het zó ver zou schoppen", geeft Schut in aanloop naar het duel van zondagmiddag toe aan ELF Voetbal. Aan de andere kant kon niemand tippen aan de intensiteit waarmee Kuyt trainde, geeft Schut aan. "We hadden soms een shuttle run test en die moést Dirk gewoon winnen, koste wat kost."

"Ik weet nog dat we tegen Karim Touzani, die eigenlijk een betere loper was, moesten zeggen: 'Stop maar, want Dirk loopt zich nog dood'. Dan waren we bij trap zestien of zeventien en Dirk haalde de piepjes niet meer, maar toch kon hij niet stoppen", blikt Schut terug. "Stel je voor dat Feyenoord dit seizoen kampioen wordt. Dan heeft Dirk dat toch maar geflikt, want hij is immers de aanvoerder."