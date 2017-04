Oud-spits Feyenoord en FC Utrecht oordeelt: ‘Dat is zijn grote manco’

Nicolai Jörgensen is verlost van zijn rugklachten en lijkt zondagmiddag in de basis te starten voor Feyenoord tegen FC Utrecht. Het is voor de Eredivisie-topscorer ook een duel met een in vorm zijnde spits: Sébastien Haller kwam in drie van de laatste vier competitieduels tot scoren. De voorkeur van Michael Mols gaat uit naar Jörgensen.

Mols was in het verleden spits van zowel Utrecht als Feyenoord. "Ze zijn fysiek allebei heel sterk", vertelt hij over zijn opvolgers Haller en Jörgensen. "Ik vind Haller technischer, alleen bij Jörgensen zie ik meer die passie en drive van een spits. Dat mis ik een beetje bij Haller."

"Hij doet alles een beetje op techniek, je mist een beetje het gif van het willen scoren. Ik denk dat dat zijn grote manco is", stelt Mols bij De Tafel van Kees. Jörgensen staat met negentien doelpunten bovenaan het topscorersklassement; de teller van Haller staat op dertien doelpunten.