Ibrahimovic: ‘Het helpt natuurlijk dat Chelsea één keer per week speelt’

Zlatan Ibrahimovic heeft begrip voor de kritiek van José Mourinho op de aanvallers van Manchester United na het Europa League-duel met Anderlecht (1-1). De trainer vond zijn voorhoede slordig. "Als je de prestaties van de vier aanvallers samen zou voegen, en zou knijpen, en zou knijpen, dan zou er weinig sap uit komen", zei hij onder meer.

Ibrahimovic hoopt zondag tegen Chelsea beter voor de dag te komen. "Ik denk dat hij gelijk had", vertelt de Zweed aan Sky Sports. "Ikzelf voelde me niet goed. Ik was vermoeid, maar dat is geen excuus. Ik had nog steeds veel meer moeten laten zien dan ik deed. Als ik voor mezelf spreek, was het geen goed optreden. We hebben wel veel wedstrijden gespeeld en in bijna allemaal deed ik mee."

Manchester United heeft desondanks goede papieren om de halve finale van de Europa League te bereiken en ook in de Premier League wil Ibrahimovic 'vechten', zegt hij. Een goed resultaat tegen Chelsea is essentieel. De koploper heeft volgens de spits minder last van vermoeidheid. "Chelsea heeft een uitstekende ploeg, anders zouden ze niet bovenaan staan. Het helpt natuurlijk ook dat ze maar één keer per week spelen. Aan het eind van de rit hebben wij veel meer wedstrijden gespeeld dan Chelsea. Ze spelen geen Europees voetbal en werden vroeg uitgeschakeld in de EFL Cup."