‘KNVB in gesprek met Nederlands duo en buitenlandse kandidaat’

De KNVB zet volgens Kees Jansma vaart achter de aanstelling van de nieuwe bondscoach. Zondag meldde hij in zijn eigen programma De Tafel van Kees op FOX Sports dat de bond twee opties heeft. De KNVB is namelijk bezig met het duo Ruud Gullit en Henk ten Cate, en met Roger Schmidt.

Het is vooralsnog onduidelijk in welk stadium de gesprekken zich bevinden. Louis van Gaal was volgens velen in eerste instantie de gedroomde kandidaat, maar hij liet al snel weten geen belangstelling te hebben. Gullit en Ten Cate gaven beiden aan niet onwelwillend tegenover een dienstverband bij de KNVB te staan. Gullit noemde het zelfs ‘een eer’. Ten Cate is momenteel trainer bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten.

Ook de naam van Schmidt kwam voorbij. Hij werd bekend als trainer van Red Bull Salzburg en maakte daar naam met een moderne en vooral aanvallende speelstijl. De vijftigjarige Duitse coach werd in 2014 aangesteld bij Bayer Leverkusen en werd daar dit seizoen ontslagen.