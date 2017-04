Kaarten anders geschud bij Ajax: ‘Het is een geweldig probleem voor Bosz’

Bij afwezigheid van Kasper Dolberg maakte Bertrand Traoré een goede indruk in de punt van de aanval bij Ajax. Nu de Deense spits weer fit is, heeft trainer Peter Bosz een luxeprobleem. Hij kan er voor kiezen om tegen sc Heerenveen met Traoré in de spits te starten, terwijl de Chelsea-huurling ook als rechtsbuiten uit de voeten kan. Maar op die positie doen Justin Kluivert en David Neres het naar behoren. “Het is een geweldig probleem voor Bosz”, aldus NOS-commentator Jeroen Elshoff.

Elshoff vindt dat Bosz zowel Traoré als Dolberg speeltijd moet gunnen. “Een paar weken geleden zei iedereen nog dat dit drukke programma Ajax de kop zou gaan kosten in de titelrace, maar nu heeft Bosz een luxeprobleem”, klinkt het. "In de grote wedstrijden zou ik nu kiezen voor Traoré. Hij heeft toch wel laten zien dat hij in topwedstrijden erg goed is, ondanks dat hij zichzelf niet beloont. Het doel is duidelijk: zorg dat ze fit blijven. Dus geef ze allebei a piece of the pie. Dan laat je Dolberg lekker spelen tegen Heerenveen. En Traoré zou ik niet zo snel meer op de zijkant zetten. Op die manier zou je Traoré kunnen sparen."

Dolberg lag er de afgelopen weken uit met een blessure en zal volgens Elshoff niet meteen het niveau halen van voor zijn kwetsuur. Twee hele wedstrijden in een week tijd zal voor de Deen misschien te veel van het goede zijn. “Bosz moet gewoon duidelijk tegen zijn spitsen zijn. 'Ik ga de komende weken rouleren. Het is geen passeren, maar ik ga jullie nu allebei gebruiken', moet hij zeggen. Rust is erg belangrijk in deze fase, waarin vermoeidheid en fitheid een enorm grote rol gaan spelen."