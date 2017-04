Carragher tipt Liverpool over ‘keeper van wereldklasse’: ‘Hij past perfect’

Joe Hart wordt in de Engelse media gelinkt aan een overstap van Manchester City naar Liverpool. De Engels international speelt dit seizoen op huurbasis voor het Italiaanse Torino en lijkt the Citizens komende zomer definitief te gaan verlaten, daar Josep Guardiola geen fan van hem is. Liverpool-legende Jamie Carragher is dat wel en hij denkt dat Hart de aangewezen persoon is om the Reds weer mee te laten strijden om het kampioenschap in Engeland.

“Joe Hart heeft alles wat een keeper van Liverpool moet hebben”, zegt Carragher volgens de Daily Mirror. “Jürgen Klopp moet het nu doen met Simon Mignolet en Lorius Karius. De ene is een goede Premier League-keeper en de andere kan misschien uitgroeien tot een topspeler. Maar behoren zij al tot de elite? Dat denk ik niet. Hart zeker wel.”

“Joe heeft prijzen gewonnen, heeft ervaring in de Champions League en beschikt over de juiste mentaliteit voor een topteam”, gaat de oud-international verder. “Hoewel Pep Guardiola er anders over denkt, vind ik ook dat hij goed is aan de bal. De kans om een keeper van wereldklasse over te nemen van een rivaal, doet zich niet vaak voor. Maar Hart past perfect in het plaatje.”

Met alleen een nieuwe keeper is Liverpool er volgens Carragher nog niet. “Op dit moment hebben ze de zesde selectie in de Premier League”, aldus de clublegende, die van mening is dat er verdedigende versterkingen nodig zijn. “Ze hebben ook een linksback en nog een centrumverdediger nodig.”