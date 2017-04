Özil kwam belofte na: ‘Ik belde een nummer dat ik in 2010 had opgeslagen’

De vader van Mesut Özil kreeg het in de zomer van 2013 aan de stok met Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez over een nieuw contract voor zijn zoon, waarna Özil buiten het team werd gelaten. Toen ook nog eens trainer José Mourinho werd vervangen door Carlo Ancelotti, wist Özil genoeg. Hij wilde weg bij Real Madrid en belde naar Arsène Wenger.

“Ik belde een nummer dat ik in 2010 had opgeslagen”, vertelt Özil in zijn autobiografie Mesut Özil, Gunning For Greatness, my life. “’Meneer Wenger’, begon ik. ‘Ik beloofde u dat u de eerste persoon zou zijn die ik zou bellen als ik op zoek was naar een andere club. Dat ben ik nu.’ Arsène Wenger vertelde me dat hij me de hele tijd in de gaten had gehouden. Plots had ik dat positieve gevoel weer, dat gevoel dat ik ook kreeg tijdens ons telefoongesprek in 2010.”

Arsenal nam Özil uiteindelijk voor vijftig miljoen euro over van de Koninklijke. “Natuurlijk had ik gehoopt dat Florentino Pérez me nooit had gestraft voor de ruzie tussen hem en mijn vader. De relatie was afgekoeld”, aldus Özil. “Ik nam contact op met een andere club omdat het de enige oplossing leek. De tijd vloog voorbij. Er waren duizenden dingen die geregeld moesten worden voordat ik naar Londen ging. Was dit wel wat ik wilde? Zou deze stap me gelukkig maken?”

Mourinho zag de transfer van Özil naar Arsenal niet aankomen. “Hij was enorm verrast. ‘Je hebt niks tegen me gezegd. Ik dacht altijd dat jij je carrière zou afsluiten bij Real Madrid’, stuurde hij mij.”