‘Mourinho gaat twee jaar na dato opnieuw voor contractrebel van Koeman’

Ross Barkley geniet nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, zo verzekeren diverse media in Engeland zondag. José Mourinho wil de middenvelder van Everton graag aan zijn selectie toevoegen. Het is zeker niet voor het eerst dat de Portugese oefenmeester interesse toont in de diensten van de getalenteerde Scouser.

Chelsea bracht bijna twee jaar geleden een formeel bod van veertig miljoen euro op Barkley uit. Mourinho was destijds als manager van Chelsea idolaat van de middenvelder, maar Everton-preses Bill Kenwright verleende geen medewerking. Nu Barkley vooralsnog weigert om een nieuw contract met the Toffees te ondertekenen, liggen de zaken echter anders.

De huidige verbintenis van Barkley, 23 jaar, loopt volgend jaar zomer ten einde. Ronald Koeman heeft de middenvelder al een ultimatum gegeven; of hij ondertekent een nieuw contract met een weeksalaris van 115.000 euro, of hij wordt komende zomer van de hand gedaan. Ook Tottenham Hotspur wordt gezien als een mogelijke bestemming voor the Everton contract rebel, zo schrijven de kranten in Engeland.