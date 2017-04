‘Tottenham wil Real Madrid aftroeven met derde contract in zestien maanden'

Tottenham Hotspur gaat er alles aan doen om Dele Alli uit de handen van Real Madrid te houden. De Engels international kan volgens de Daily Mirror voor de derde keer in zestien maanden tijd een nieuw contract tekenen, waarmee hij tot de grootverdieners van de club gaat behoren. Alli kan verlengen tot medio 2023 en tot die tijd liefst 47 miljoen euro verdienen bij zijn huidige werkgever.

De 21-jarige buitenspeler tekende in september nog een sterk verbeterd contract, waarmee hij 65.000 euro per week verdient en tot de zomer van 2022 vastligt. Tottenham beseft echter maar al te goed dat Alli zeer gewild is in Europa en Real Madrid er alles aan zal doen om hem komende zomer over te nemen. De Koninklijke en Barcelona zouden zelfs bereid zijn om over de grens van honderd miljoen euro te gaan.

Alli kan in Londen een nieuw contract tekenen tot de zomer van 2023. Wanneer dat contract uitzit gaat hij hij 47 miljoen euro verdienen, exclusief bonussen. Hij komt dan in het rijtje van grootverdieners als Harry Kane en Hugo Lloris. Spurs-voorzitter Daniel Levy wil de kern van Tottenham behouden om zo door te groeien naar een Europese topclub.