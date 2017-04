Özil: ‘Ik wilde niet naar Barcelona door het gedrag van Guardiola’

Mesut Özil had in 2010 de clubs voor het uitkiezen. De Duits international kon naar zowel Barcelona als Real Madrid. Zijn voorkeur lag bij de Catalaanse grootmacht, maar het werd uiteindelijk Madrid. In zijn autobiografie Mesut Özil, Gunning For Greatness, my life legt hij uit hoe hij afknapte op Barcelona.

“Bij mijn bezoek aan Barcelona was er geen rondleiding door het stadion en kreeg ik de gewonnen prijzen niet te zien”, begint de middenvelder van Arsenal. “Die prijzen hadden me juist kippenvel bezorgd in Madrid. In tegenstelling tot Real Madrid, maakte Barcelona geen emotionele indruk. Het hele bezoek aan de club was minder hartelijk, terwijl ik juist wel geïnspireerd was door hun speelstijl. Maar het meest teleurstellende van alles, was het feit dat Pep Guardiola geen tijd vrijmaakte om me te ontmoeten. Nog voordat ik op bezoek ging bij Barcelona, was ik ervan overtuigd dat dat de club was waar ik heen zou gaan. Daar lag in ieder geval mijn voorkeur.”

Hoewel het ontvangst in Camp Nou niet bijzonder hartelijk was, hoopte Özil nog steeds voor Barcelona te tekenen. Dat een ontmoeting met Josep Guardiola was uitgebleven, zat hem dwars. “Ik was verbaasd door de afwezigheid van Guardiola. Toen Reza (mijn zaakwaarnemer) en ik terugvlogen van Barcelona, bleef ik mezelf afvragen waarom de trainer er niet was. We kregen altijd hetzelfde te horen, dat hij op vakantie was. In de dagen daarna kreeg ik ook geen telefoontje van Guardiola. Hij gaf geen enkel signaal dat hij mij graag wilde hebben.”

Uiteindelijk viel de keuze van Özil op Real Madrid. “Mijn enthousiasme voor Barcelona werd minder. Uiteindelijk wilde ik niet naar Barcelona door het gedrag van Guardiola. Maar ook omdat José Mourinho hard voor me vocht. Hij was zo overtuigend, zo warm. Hij was het tegenovergestelde van de Barcelona-trainer. Dus ik koos voor Mourinho en Real.”