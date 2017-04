United biedt Atlético 145 miljoen voor tweetal

(The Sun)

Chelsea voelt er veel voor om Diego Costa voor een recordbedrag naar China te laten gaan. In dat geval vormt de vraagprijs van Real Madrid voor Álvaro Morata, vijftig miljoen euro, geen enkel obstakel. (The Sun)

Phillip Cocu denkt niet aan opstappen bij PSV en piekert er niet over om de handdoek te gooien. Datzelfde geldt voor technisch manager Marcel Brands en Toon Gerbrands, die door willen met de coach. (Eindhovens Dagblad)

Dat is het bedrag dat de Engelsen willen betalen voor Antoine Griezmann én Jan Oblak.

Jesús Navas wikt en weegt een driejarig contract met AS Roma, zodra zijn aflopende contract met Manchester City ten einde is. De vleugelaanvaller kan ook terugkeren naar zijn grote liefde Sevilla. (Diverse Spaanse media)