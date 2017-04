Klopp: ‘Ik maak me geen zorgen over de belangstelling van Barcelona’

Jürgen Klopp ligt naar eigen zeggen niet wakker van de vermeende belangstelling van Barcelona voor Philippe Coutinho. Spaanse media verzekerden afgelopen week dat de spelmaker van Liverpool hoog op de verlanglijst van de Catalanen staat om de selectie van een nieuwe impuls te voorzien.

"Ik maak me geen zorgen, omdat ik vind dat Phil erg goed bij ons past en zich hier op zijn gemak voelt", zo benadrukte de manager van Liverpool. "Ik vind dat interesse van andere clubs juist positief is. Het is een bewijs dat het goed gaat. Phil heeft een moeilijke periode achter de rug, met blessureleed. Hij vocht om weer de oude te worden. Dat is niet meer dan normaal in het bestaan van een voetballer."

"In de laatste drie wedstrijden hebben we kunnen zien dat wanneer hij een beetje in vorm is, hij het verschil kan maken in een wedstrijd. Dat is geweldig voor ons. Maar ik maak me dus geen zorgen over de belangstelling van Barcelona. We geven de jongens genoeg perspectief voor de komende jaren, dat ze hier daadwerkelijk willen blijven."

Coutinho, 24 jaar, was tot dusver dit seizoen goed voor negen doelpunten en zes assists. Daarmee heeft de Braziliaans international, die recent een nieuw contract met Liverpool ondertekende, een belangrijk aandeel in de huidige vierde plaats van de Merseyside-club.