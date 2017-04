Luis Enrique: ‘Idioot als jullie denken dat iemand zijn plek kan innemen’

Andrés Iniesta schommelt dit seizoen bij Barcelona tussen bank en basis. De creatieve middenvelder verscheen afgelopen week in het Champions League-duel met Juventus weliswaar in de basis, maar zaterdagavond mocht de ervaren Spaans international alleen de laatste 23 minuten van het thuisduel met Real Sociedad (3-2) meedoen.

Luis Enrique kreeg na afloop van het thuisduel de vraag of hij voorzichtig is met Iniesta of dat André Gomes meer te bieden heeft. De vraag kon de oefenmeester van Barcelona niet bekoren. "Iniesta is een unieke en onbetwistbare voetballer. Er is geen enkele voetballer die de plek van Iniesta kan innemen, als jullie naar zo'n antwoord op zoek zijn", zo benadrukte Luis Enrique. "Ik heb Iniesta altijd bewonderd en gewaardeerd. Het is idioot als jullie denken dat iemand zijn plek kan innemen."

De speeltijd voor Gomes gaat hoe dan ook meestal ten koste van Iniesta. De Portugees international heeft nog niet de harten van de fans veroverd. Zo werd hij ook zaterdag door een deel van het publiek uitgefloten. "Dat snap ik niet, maar ik weet dat hij het geen enkel probleem vindt", zo reageerde doelman Marc-André ter Stegen. "Gomes is een goede voetballer en soms zijn er moeilijke momenten."