‘Er is geen betere club dan Real Madrid, ik wil hier nog jaren blijven’

Isco heeft zaterdagavond een duidelijk statement afgegeven over zijn toekomst op korte termijn. De aanvallende middenvelder was met twee treffers doorslaggevend in de moeizame zege van Real Madrid bij Sporting Gijón (2-3). Isco nam de 1-1 voor zijn rekening en schoot ook in minuut 89:54 de bal tegen de touwen. Na afloop maakte de Spaans international duidelijk waar hij zijn toekomst ziet.

"Ik heb altijd duidelijk aangegeven dat ik hier nog jaren wil blijven", zo benadrukte Isco, wiens contract over iets meer dan een jaar afloopt. "Ik weet niet waarom mensen het verrassend vinden dat ik meer wil spelen. Als ik daar niet in zou geloven, zou ik het niet zeggen. De media interpreteert mijn woorden vaak verkeerd of gebruiken ze voor hun eigen doeleinden. Verkopen staat vaak boven informeren."

"Er is geen betere club dan Real Madrid, ik wil hier nog jaren blijven. De club denkt dat we samen de juiste beslissing zullen nemen en daar denk ik net zo over." Isco kan naar eigen zeggen goed leven met de beslissingen van Zinédine Zidane, ook als hij zichzelf op de bank terugvindt. "Of ik wel eens onterecht op de bank zit? Zidane maakt de opstellingen. Hij heeft de leiding over de selectie en doet dat op een buitengewone manier. De resultaten zijn het bewijs dat hij het heel goed doet. Ik weet dat ik tot de beste selectie ter wereld behoor en ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen."

Zidane maakte zelf na afloop duidelijk dat 'Real Madrid de plek is waar Isco thuishoort'. "We hebben het over een voetballer waar ik erg van kan genieten. Real Madrid is zijn thuis. Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld, maar dat doet hij wel vaker."