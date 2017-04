De Jong heeft begrip voor bijrol: ‘Ik heb naar meerdere oorzaken gekeken’

Luuk de Jong startte zaterdagavond tegen ADO Den Haag op de bank bij PSV, na zijn tegenvallende optredens van de laatste week. In de Eredivisie werd De Jong nog nooit gepasseerd voor de basis. De aanvaller annex aanvoerder van de Eindhovense club had echter begrip voor de beslissing van trainer Phillip Cocu.

"De afgelopen twee wedstrijden waren niet mijn beste wedstrijden", zo erkende De Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Andere jongens zijn beter in vorm. Ik moet gewoon zorgen dat ik mijn vorm weer terugvind." De Jong wist de voorbije dagen al dat hij wellicht op de bank zou beginnen. "De trainer was er nog niet helemaal uit. Vandaag vertelde hij dat ik op de bank zou beginnen."

De Jong, die tegen ADO Den Haag wel mocht invallen, weet niet waarom hij dit seizoen nog maar negen keer scoorde, in 37 officiële duels. Vorig seizoen sloot hij de voetbaljaargang met 32 treffers in 44 officiële wedstrijden af. "Ik heb naar meerdere oorzaken gekeken. Ik heb ook genoeg kansen gehad, maar ze gingen er niet in. Als de goals vallen, komt het gevoel ook wel weer terug."