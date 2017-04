AS Monaco weer alleen koploper na waanzinnige invalbeurt Falcao

Koploper AS Monaco heeft zijn voorsprong van drie punten op titelrivaal Paris Saint-Germain weer in ere hersteld. De succesformatie van trainer Leonardo Jardim had het zaterdagavond op eigen veld bijzonder lastig met laagvlieger Dijon, maar rechtte in de tweede helft uiteindelijk de rug en gaat nu weer alleen aan kop in de Ligue 1: 2-1.

De Monegasken keken halverwege nog tegen een achterstand aan. Dijon verweerde zich kranig in het eerste bedrijf en nam op slag van rust de leiding in het Stade Louis II, al had het daarvoor wel de hulp van Danijel Subasic nodig. De doelman van Monaco had geen adequaat antwoord paraat op een kopstoot van Júlio Tavares, waarna Cédric Varrault in de rebound voor de 0-1 kon tekenen.

Na de onderbreking werd Radamel Falcao binnen de lijnen gebracht door Jardim en de Colombiaan maakte uiteindelijk het verschil voor de thuisploeg. Halverwege de tweede helft kon Nabil Dirar de score nivelleren nadat Falcao de lat had geteisterd uit een vrije trap, waarna de spits tien minuten voor tijd zelf het winnende doelpunt verzorgde. Falcao mocht op een meter of twintig van het vijandelijke doel opnieuw aanleggen voor een vrije trap en bezorgde Monaco met een verwoestende uithaal uiteindelijk een cruciale zege.