NEC ziet loodzwaar competitieslot tegemoet na kansloos verlies in Enschede

NEC is bezig aan een vrije val die zijn weerga niet kent. Het elftal van Peter Hyballa verloor tot dit weekend tien van zijn laatste elf wedstrijden in de Eredivisie en ging zaterdagavond opnieuw onderuit. FC Twente was op eigen veld met 3-0 te sterk voor de Nijmegenaren, die nu serieus moeten gaan vrezen voor degradatie. De voorsprong op hekkensluiter Go Ahead Eagles, dat zondag in actie komt tegen Willem II, bedraagt weliswaar vijf punten, maar NEC ziet een loodzwaar competitieslot tegemoet met wedstrijden tegen Excelsior, AZ (beide thuis) en sc Heerenveen (uit).

NEC wekte in De Grolsch Veste niet de indruk te vechten voor zijn laatste kans op lijfsbehoud. Twente had in de eerste helft geen kind aan het team van Hyballa en kwam na een klein kwartier spelen verdiend op voorsprong. Enes Ünal kroop bij een hoekschop van Mateusz Klich voor directe tegenstander Gregor Breinburg en liet doelman Joris Delle vervolgens kansloos met een kiezelharde kopstoot: 1-0.

De Enschedeërs kregen daarna enkele goede mogelijkheden om de score nog in de eerste helft verder op te voeren. De grootste kans was voor Yaw Yeboah, maar de Ghanees teisterde na goed voorbereidend werk van Bersant Celina en Fredrik Jensen de lat. Bij NEC kon groeibriljant Ferdi Kadioglu na zijn kunststukje van vorige week tegen Ajax rekenen op een basisplaats, maar ook hij kon zich niet onttrekken aan de sportieve malaise van de bezoekers.

Een klein kwartier na de onderbreking nam Twente alsnog verder afstand van NEC. Jensen werd bediend door Ünal, waarna de Finse uitblinker Delle het nakijken gaf met een simpele schuiver: 2-0. Jensen stelde daarna nog Ünal in de gelegenheid om zijn tweede doelpunt van de avond te maken, maar de spits vond Delle op zijn weg, waardoor het scorebord niet meer in beweging leek te komen. De clubtopscorer van Twente bepaalde in de slotfase echter toch nog anders met een fraai wippertje.