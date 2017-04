Napoli nadert AS Roma na simpele overwinning op Udinese

Napoli heeft de achterstand op nummer twee AS Roma verkleind tot twee punten. Waar de Romeinen in eigen huis niet verder kwamen dan een 1-1 gelijkspel tegen Atalanta, wonnen i Partenopei in San Paolo met 3-0 van Udinese. Dries Mertens, Allan en José Callejón zorgden voor de Napolitaanse doelpunten.

De supporters in Napels moesten even geduld hebben voor ze konden juichen. Pas vlak na rust werd de score geopend in het treffen tussen Napoli en Udinese. Een pass van Jorginho bracht Mertens vrij voor Udinese-doelman Orestis Karnezis. De Belgische aanvaller heeft dit seizoen al aan een halve kans genoeg, dus het was voor Mertens een koud kunstje op de openingstreffer op het scorebord te brengen. Het betekende al zijn 21e doelpunt in de Serie A dit seizoen.

De bezoekers waren vervolgens heel erg dichtbij de gelijkmaker. Duvan Zapata, door Udinese gehuurd van Napoli, kopte echter op de paal. Kort na deze mogelijkheid gooide de thuisploeg de wedstrijd in het slot. Allan veroverde de bal op de rand van het strafschopgebied en schoot vervolgens hard raak. Ook José Callejón pikte nog een doelpunt mee in zijn tweehonderdste wedstrijd en bepaalde de eindstand op 3-0.

Zo nadert Napoli de tweede plaats. AS Roma heeft nog maar twee punten voorsprong op de Napolitanen, met nog zes wedstrijden te spelen. Juventus lijkt door de resultaten van zaterdag wel redelijk zeker te zijn van het kampioenschap. Napoli heeft een achterstand van tien punten op de Oude Dame, terwijl AS Roma door het gelijkspel tegen Atalanta nu acht punten verwijderd is van het kampioenschap.