PSV ziet overwinning weer in slotminuten uit handen glippen

PSV heeft opnieuw in de slotfase een overwinning uit handen gegeven. De Eindhovenaren zagen ADO Den Haag kort voor tijd nog de 1-1 maken en zien Ajax en Feyenoord nu wel haast definitief uit beeld verdwijnen. Voor rust leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor PSV, dat al na zeven minuten op voorsprong stond.

Phillip Cocu besloot om Luuk de Jong in Den Haag te passeren en Jürgen Locadia in de spits te zetten. Na zeven minuten bewees Locadia al zijn waarde in het Kyocera Stadion. De aanvaller ontving een voorzet van Santiago Arias en legde de bal klaar voor Davy Pröpper. Hij speelde zich knap vrij in het strafschopgebied en schoot van dichtbij raak. Het betekende een droomstart voor de Eindhovenaren, voor wie er in de Hofstad in de eerste helft geen vuiltje aan de lucht was.

PSV had het betere van het spel, maar creëerde in de eerste 45 minuten verder weinig kansen. Ondanks de verhoudingen was de grootste kans misschien wel voor de thuisploeg. Een voorzet van Sheraldo Becker werd door Mike Havenaar maar net naast het doel gekopt. Sinds de Japanse spits terug is van een virusinfectie, is ADO Den Haag aanzienlijk beter gaan draaien.

PSV viert de openingstreffer van Davy Pröpper.

Al snel na rust leek Havenaar voor de gelijkmaker te zorgen. De spits kopte een voorzet van Becker binnen, maar bevond zich op dat moment in buitenspelpositie. ADO Den Haag kwam furieus uit de kleedkamer na rust en maakte het PSV aanzienlijk moeilijker dan in de eerste helft. Na 55 minuten spelen kreeg Havenaar de bal opnieuw op een presenteerblaadje van Becker, maar deze keer kreeg de Japanner de bal van dichtbij niet achter PSV-doelman Jeroen Zoet.

Doordat ADO aanzienlijk beter speelde in de tweede helft, was de wedstrijd na rust een stuk aantrekkelijker om naar te kijken. Want ook PSV liet zich in aanvallend opzicht niet onbetuigd. Een schot van Pröpper kon ternauwernood gered worden door ADO-doelman Robert Zwinkels, terwijl Arias vanuit kansrijke positie in het zijnet schoot. De bezoekers slaagden er echter niet in om het duel op slot te gooien, waardoor de gelijkmaker op de loer bleef liggen.

Ondanks een aantal offensieve wissels van Alfons Groenendijk leek die gelijkmaker er niet te komen. Maar vier minuten voor tijd kopte Mike Havenaar dan toch de 1-1 binnen, nadat Zoet een vlammend schot van Aaron Meijer niet weg kon werken. Door het puntverlies lijkt nu ook de tweede plek voor PSV uit zicht te verdwijnen. Als Ajax zondag weet te winnen van sc Heerenveen, heeft het een voorsprong van zes punten op de Eindhovenaren. Indien Feyenoord wint van FC Utrecht, bedraagt de achterstand van PSV op de koploper zeven punten.