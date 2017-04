Fans dringen kleedkamer van NEC binnen: ‘Dit kan natuurlijk niet’

De selectie van NEC is zaterdag voor vertrek naar Enschede voor de uitwedstrijd tegen FC Twente dringend toegesproken door een afvaardiging van de harde supporterskern van de club uit Nijmegen. De fans wisten door te dringen tot in de kleedkamer.

De supporters vertelden dat degradatie naar de Jupiler League wat hen betreft geen optie is. NEC verloor liefst tien van de laatste elf duels. De slechte resultaten hebben inmiddels grote onrust rond de ploeg veroorzaakt. De leiding van NEC wilde afgelopen week de technische staf uitbreiden met een ervaren coach. Dat gebeurde uiteindelijk niet omdat trainer Peter Hyballa daar niets in zag.

Hyballa was verbaasd dat de fans tot de kleedkamer wisten door te dringen. "Dit kan natuurlijk niet', zei hij in Enschede in gesprek met FOX Sports. "Maar het was niet agressief of negatief. Volle bak gaan vanavond, zeiden ze. Na vijf minuten waren ze ook weer weg."