Atlético boekt goede zege ondanks twee gemiste penalty's in één minuut

Atlético Madrid heeft zaterdagavond opnieuw een goede indruk achtergelaten. Het team van Diego Simeone was voor eigen publiek een maatje te groot voor Osasuna: 3-0. Het betekende een mooie bekroning van een week waarin Real Madrid op een gelijkspel werd gehouden en een Champions League-zege op Leicester City werd geboekt. Atlético heeft nu al tien officiële duels op rij niet verloren: zeven zeges, drie remises.

Atlético ging met een minimale voorsprong de rust in. Het team van Simeone maakte in de openingsfase van de wedstrijd een ietwat slaperige indruk, maar rechtte al snel de rug. Na een half uur spelen had Salvatore Sirigu geen antwoord op een goed schot van Yannick Ferreira Carrasco; 1-0. Het bezoek uit Pamplona zorgde in de eerste helft amper voor gevaar in en rondom het doelgebied van Jan Oblak.

Eén minuut na rust had Ferreira Carrasco zijn tweede van de avond te pakken: de Belg kopte een goede voorzet van Nicolás Gaitán tegen de touwen. Een heerlijk schot van Filipe Luis, na dik een uur spelen, betekende de 3-0. In de slotfase liet Atlético om het duel in een 4-0 of 5-0 zege te laten eindigen. Sirigu veroorzaakte een strafschop op Ángel Correa, maar keerde daarna de elfmetertrap van Ferreira Carrasco. Een handsbal van Miguel de las Cuevas betekende in dezelfde minuut opnieuw een strafschop voor Atlético. Sirigu doorzag echter ook de intenties van Thomas Partey vanaf elf meter.