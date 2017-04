Roda JC Kerkrade verlaat degradatiezone na cruciale overwinning

Roda JC Kerkrade lijkt op het juiste moment dit seizoen te pieken. Het elftal van Yannis Anastasiou bleef ongeslagen in zijn laatste twee wedstrijden en kon zaterdagavond weer drie punten bijschrijven. Op eigen veld werd degradatieconcurrent Sparta Rotterdam over de knie gelegd, waardoor Roda de Kasteelclub passeert op de ranglijst en inmiddels is opgestoomd naar een veertiende plaats in de Eredivisie: 3-1.

Roda was de bovenliggende partij in de openingsfase en kwam na een klein kwartier spelen verdiend op voorsprong. De laatste weken sterk spelende Mikhail Rosheuvel werd aan het werk gezet door Martin Milec, waarna de vleugelaanvaller een puntgave voorzet in huis had op Abdul Ajagun. De Nigeriaan kon ongehinderd binnenkoppen bij de eerste paal en bezorgde de thuisploeg zo een droomstart.

Gyliano van Velzen en Dani Schahin waren daarna met doelpogingen dicht bij de 2-0, maar Roy Kortsmit voorkwam erger leed voor Sparta, dat dit seizoen in de competitie pas tweemaal won op vreemde bodem. De bezoekers hadden weinig in de melk te brokkelen in het Parkstad Limburg Stadion en kwamen op slag van rust opnieuw zeer goed weg. Tom Van Hyfte beproefde zijn geluk op een meter of twintig van het doel van Kortsmit, maar zijn schot trof de lat.

Sparta tapte in het tweede bedrijf aanvankelijk uit een ander vaatje. Coach Alex Pastoor slachtofferde verdediger annex aanvoerder Michel Breuer, maar die mutatie kwam de oefenmeester vrijwel onmiddellijk duur te staan. Ajagun kon na gestuntel in de laatste linie van de Rotterdammers opnieuw scoren en leek daarmee vroegtijdig de beslissing in het duel aan te brengen.

Thomas Verhaar tekende een kwartier voor tijd op fraaie wijze echter voor de aansluitingstreffer. De invaller legde het leder van net buiten het strafschopgebied in de winkelhaak en leidde daarmee een hectisch slot in. Roda hield echter stand en maakte er zelfs nog 3-1 van via Rosheuvel. Hij kon simpel scoren nadat Christian Kum in eerste instantie nog was gestuit op Kortsmit.